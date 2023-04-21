«Арсеналу» тоже интересен Маунт

Будущее полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта остаётся туманным. Слухи активно связывают 24-летнего полузащитника с «Ливерпулем», но у Маунта есть и другие варианты. Как сообщает портал Goal, кандидатура этого футболиста обсуждается в «Арсенале».

Действующий контракт Маунта с «Челси» рассчитан до средины 2024 года. Ранее сообщалось, что клуб не может договориться о пролонгации трудового договора из-за финансовых аппетитов своего воспитанника.

Мэйсон Маунт оценивается экспертами портала transfermarkt в 65 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 он провёл 35 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач.