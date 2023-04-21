Фирмино выбыл из строя – Клопп подтвердил

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в ходе пресс-конференции подтвердил попадание в лазарет нападающего Роберто Фирмино. 31-летний бразилец получил мышечное повреждение.

«Травма не слишком серьёзна, но Фирмино определённо не сыграет завтра [против «Ноттингем Форест»]. На следующей неделе нам предстоит провести две игры [против «Вест Хэма» и «Тоттенхэма»]. Я бы сказал, что и их Фирмино пропустит», - сказал Клопп журналистам.

В 33 матчах сезона 2022/2023 Фирмино забил 11 голов и отдал пять результативных передач на партнёров. По завершению сезона бразилец покинет клуб в статусе свободного агента, о чём уже было объявлено.