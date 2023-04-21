Руководство «Челси» рассматривает четыре варианта на тренерский пост

Сага с новым главным тренером лондонского «Челси» приближается к своему завершению.

По информации журналиста Мэтта Лоу, список потенциальных наставников «синих» сократился до четырёх. Фаворитом считается Маурисио Почеттино, чьи позиции улучшились на нынешней неделе. Также среди кандидатов называются Юлиан Нагельсманн, Венсан Компани и ещё один специалист, чьё имя пока что не раскрывается.

Напомним, что лондонским «Челси» руководило четыре тренера в нынешнем сезоне, а именно Томас Тухель, Грэм Поттер, Бруно Сальтор и Фрэнк Лэмпард, пришедший на правах исполняющего обязанности наставника до конца текущей кампании.