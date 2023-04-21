«Манчестер Сити» придумал, как подписать звёздного защитника

На радаре «Манчестер Сити» находится топ-защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Как сообщает TodoFichajes, английский клуб придумал формулу, по которой надеется подписать канадского футболиста. «Горожане» хотят предложить «Баварии» Жоау Канселу со своей доплатой.

В настоящий момент Канселу выступает за «Баварию» в аренде. При этом португальский футболист не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Альфонсо Дэвис в свои 22 года уже оценивается в 70 миллионов евро. За «Баварию» защитник провёл 152 матча, в которых забил 8 голов и отдал 25 результативных передач на партнёров.