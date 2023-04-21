Руководство лондонского «Челси» планирует чистку состава после проваленного сезона 2022/2023.

По информации журналиста Феликса Джонстона, боссы «синих» готовы продать Рахима Стерлинга, Кристиана Пулишича и Хакима Зиеша. Сообщается, что интерес к американскому форварду проявляет туринский «Ювентус» с возможностью обмена на Душана Влаховича. Что же касается Стерлинга, то английский вингер может стать футболистом мадридского «Реала».

Напомним, что «Челси» проваливает нынешний сезон, вылетев из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и занимая лишь 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги за семь туров до конца сезона.