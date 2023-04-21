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Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти 15 футболистов – раскрыты все имена слухи

21 Апреля 2023 • 15:58 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно может устроить большую чистку состава. По данным The Times, в списке «на выход» находятся 15 футболистов. Этот список выглядит так: Давид де Хеа, Гарри Магуайр, Виктор Линделоф, Аарон Уан-Биссака, Скотт Мактоминай, Фред, Антони Марсьяль, Донни ван де Бек, Фил Джонс, Брендон Уильямс, Энтони Эланга, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Эрик Байи, Дин Хендерсон.

В четверг «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы по итогам дуэли с «Севильей» (2:2, 0:3). Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 23 апреля – против «Брайтона» в полуфинале Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Фил Джонс Алекс Теллес Антони Марсьяль Эрик Байи Виктор Линделоф Гарри Магуайр Аксель Туанзебе Донни ван де Бек Скотт Мактоминай Фред Сантос Дин Хендерсон Аарон Уан-Биссака Брендон Уильямс Энтони Эланга
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