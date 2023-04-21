«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно может устроить большую чистку состава. По данным The Times, в списке «на выход» находятся 15 футболистов. Этот список выглядит так: Давид де Хеа, Гарри Магуайр, Виктор Линделоф, Аарон Уан-Биссака, Скотт Мактоминай, Фред, Антони Марсьяль, Донни ван де Бек, Фил Джонс, Брендон Уильямс, Энтони Эланга, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Эрик Байи, Дин Хендерсон.

В четверг «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы по итогам дуэли с «Севильей» (2:2, 0:3). Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 23 апреля – против «Брайтона» в полуфинале Кубка Англии.