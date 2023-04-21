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Масалитин высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Севильи»

21 Апреля 2023 • 15:09 Комментировать
Севилья
3:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Севильи» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

По мнению эксперта, пока манкунианцам не помогают ни трансферы, ни приглашение нидерландского тренера Эрика тен Хага. Масалитин отметил, что «Манчестер Юнайтед» предстоит ещё долго трудиться, чтобы создать команду, которая будет выступать более стабильно

«Манчестер Юнайтед» лихорадит. Это долгий и кропотливый труд — думаю, у них получится. Может, на следующий год, через год они что-то создадут, потому что стратегия у них просматривается», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

После 30 матчей в текущем розыгрыше АПЛ «красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 59 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Валерий Масалитин
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