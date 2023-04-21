Тен Хаг хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» нового голкипера на роль первого номера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг летом хочет усилить позицию голкипера. Нидерландца не устраивает игра основного вратаря Давида де Хеа, который вчера допустил грубую ошибку в четвертьфинале Лиги Европы с испанской «Севильей». Напомним, манкунианцы разгромного проиграли 0:3 на выезде и покинули турнир.

У де Хеа летом заканчивается контракт. Если руководство и согласится продлить с ним соглашение, то Давид останется в клубе максимум в роли запасного. По информации от журналиста Джеймса Дакера, тен Хаг твёрдо решил, что хочет видеть в команде нового вратаря. Имена потенциальных кандидатов пока не сообщаются.