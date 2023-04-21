Массажист рассказал, номера каких девушек он узнавал для Роналду

Род Торнли, который в своё время работал в «Манчестер Юнайтед» массажистом, рассказал о необычных просьбах Криштиану Роналду.

«Я делал массаж Роналду, а по телевизору шёл X Factor. «Кто эта девушка?» - спросил он. Это была Данни Миноуг, сестра Кайли Миноуг. «Окей, можешь найти её номер?» - сказал Роналду.

Я вроде как массажист, но у меня были связи. За 4-5 дней я достал номер телефона Данни и дал его Роналду. Они сходили на пару свиданий, но не более того», - слова Торнли приводит портал Goal со ссылкой на подкаст Under The Cosh.

Позже массажист достал для Роналду номер ещё одной звезды – Кимберли Уайатт . Её португалец тоже заметил на X Factor.

В обмен на телефонные номера девушек Роналду продал массажисту Porsche с откидным верхом за полцены. Торнли рассказал, что купил автомобиль за 30 тысяч при рыночной стоимости в 60 тысяч. На следующий день массажист продал этот Porsche за 50 тысяч.