Раскрыта ещё одна возможная причина увольнения Тухеля из «Челси»

Недавно Томас Тухель принял «Баварию». До назначения в Мюнхене специалист примерно полгода находится без работы после увольнения из «Челси».

Отставка Тухеля из «Челси» состоялась после поражения команды от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Та игра проходила 6 сентября прошлого года. Впрочем, немец мог быть уволен вовсе не из-за результата в Загребе. Как сообщает talkSPORT, тремя днями ранее – 3 сентября – Тухель отказался пустить владельца клуба Тодда Бёли в раздевалку команды в перерыве матча против «Вест Хэм».

Бёли тогда хотел устроить группе людей, включая детей, экскурсию, но услышал отказ. Это могло повлиять на положение Тухеля.