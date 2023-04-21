У Почеттино повышаются шансы стать новым тренером «Челси»

Бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино имеет хорошие шансы стать новым наставником «Челси». По информации от The Telegraph, после нескольких переговоров аргентинец стал весьма привлекательным кандидатом для руководства «пенсионеров».

Почеттино ранее работал в Английской премьер-лиге во главе «Тоттенхэма» и «Саутгемптона». Опыт аргентинца может помочь ему при выборе руководства «Челси», ведь тот же Юлиан Нагельсманн ещё никогда не работал на туманном альбионе.

«Челси» в данный момент располагается на одиннадцатой строчке в чемпионате Англии и вряд ли квалифицируется в еврокубки на следующий сезон.