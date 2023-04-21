Родри: «Мечтаю выиграть требл с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал о своих ожиданиях от остатка сезона. Напомним, «горожане» сохраняют шансы на победу в Английской премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов, где скоро встретятся в полуфинале с мадридским «Реалом».

«Мечтаю выиграть требл с «Манчестер Сити». Мы сейчас ведём борьбу во всех турнирах и знаем, чего можем достичь. Мы собираемся действовать как машины, чтобы выигрывать каждый матч и ничего не позволять соперникам», – заявил Родри в интервью The Telegraph.

Напомним, Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года, когда перебрался из мадридского «Атлетико».