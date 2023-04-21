«Бавария» не будет препятствовать назначению Нагельсманна в «Челси»

Мюнхенская «Бавария» не будет препятствовать назначению своего бывшего тренера Юлиана Нагельсманна в лондонский «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, несмотря на то, что уволенного Юлиана до сих пор связывает контракт с «Баварией», мюнхенский клуб не будет требовать от «Челси» денежную компенсацию.

Напомним, Нагельсманн сейчас является главным фаворитом на пост главного тренера «Челси». Немец провёл несколько позитивных переговоров с руководством английского клуба.

Ранее «Бавария» заплатила «Челси» миллион евро за помощника главного тренера Энтони Барри, который присоединится к штабу Тухеля.