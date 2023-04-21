«Вулверхэмптон» отпустит Невеша летом за 50 миллионов евро

«Вулверхэмптон» повесил ценник на своего полузащитника Рубена Невеша, который привлекает внимание многих топ-клубов Европы. По информации от журналиста Джони Перси, португалец обойдётся потенциальным покупателям в 50 миллионов евро.

26-летний Невеш ранее находился на радаре у каталонской «Барселоны», но большой трансферный ценник заставил «сине-гранатовых» переключиться на более дешёвые альтернативы.

Напомним, Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. Португалец начал играть за команду ещё во втором дивизионе Англии, придя в статусе капитана своего родного «Порту».