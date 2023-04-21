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Каррагер: «За полгода Антони сделал больше, чем Санчо за два года»

21 Апреля 2023 • 11:23 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас является футбольным экспертом, высказался об игре вингера «Манчестер Юнайтед» Антони в сравнении с Джедоном Санчо.

«За полгода Антони сделал больше, чем Санчо за два года. Однако при этом всем он получает намного больше критики, нежели Джедон», - написал Каррагер в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Антони принял участие в 18 матчах, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу. Контракт бразильца рассчитан до середины 2027 года, а его трансферный ценник составляет 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Джедон Санчо
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