Каррагер: «За полгода Антони сделал больше, чем Санчо за два года»

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас является футбольным экспертом, высказался об игре вингера «Манчестер Юнайтед» Антони в сравнении с Джедоном Санчо.

«За полгода Антони сделал больше, чем Санчо за два года. Однако при этом всем он получает намного больше критики, нежели Джедон», - написал Каррагер в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Антони принял участие в 18 матчах, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу. Контракт бразильца рассчитан до середины 2027 года, а его трансферный ценник составляет 70 миллионов евро.