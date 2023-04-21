Фирмино достиг соглашения с «Галатасараем»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино договорился о летнем переходе в «Галатасарай» на правах свободного агента. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Источник отмечает, что стороны достигли принципиального соглашения о трансфере. Ранее Фирмино принял решение покинуть «Ливерпуль» несмотря на то, что клуб был готов продлить с ним истекающее соглашение. Бразилец хотел перейти в другую команду за новым вызовом.

В этом сезоне Фирмино записал на свой актив 9 голов и 4 результативные передачи в Английской премьер-лиги. Футболист выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, когда перешёл из немецкого «Хоффенхайма».