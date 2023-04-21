Лондонский «Тоттенхэм» расстался со спортивным директором команды Фабио Паратичи, об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Напомним, что итальянская футбольная федерация запретила функционеру заниматься определёнными видами деятельности, которые непосредственно связаны с футболом. Фабио подал апелляцию, однако ФИФА её не удовлетворила. В связи с этим исполнять клубные обязанности «Тоттенхэме» сейчас не представляется возможным.

После 31 тура Премьер-лиги «шпоры» набрали 53 балла и занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче лондонцы встретятся с «Ньюкаслом».