Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Паратичи покинул «Тоттенхэм» официально

21 Апреля 2023 • 11:01 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» расстался со спортивным директором команды Фабио Паратичи, об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Напомним, что итальянская футбольная федерация запретила функционеру заниматься определёнными видами деятельности, которые непосредственно связаны с футболом. Фабио подал апелляцию, однако ФИФА её не удовлетворила. В связи с этим исполнять клубные обязанности «Тоттенхэме» сейчас не представляется возможным.

После 31 тура Премьер-лиги «шпоры» набрали 53 балла и занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче лондонцы встретятся с «Ньюкаслом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фабио Паратичи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
1.28 6.20 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не будет препятствовать назначению Нагельсманна в «Челси»
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отпустит Невеша летом за 50 миллионов евро
11:35 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «Надеюсь, «Арсенал» выиграет АПЛ»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «За полгода Антони сделал больше, чем Санчо за два года»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Фирмино достиг соглашения с «Галатасараем»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «Я был действительно близок к переходу в «Арсенал»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Паратичи покинул «Тоттенхэм» официально
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» хочет купить нападающего «Арсенала»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо: «Хотел бы однажды оказаться в «Реале»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Алаба пропустит финал Кубка Испании, игрок также под сомнением на первый матч с «Манчестер Сити»
07:47 · Англия. Премьер-лига
Муса заинтересовал клубы АПЛ 1
04:09 · Англия. Премьер-лига
Далот откроет в Порту свой падель-клуб
02:21 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетико» прокомментировал возможное возвращение Фелиша
00:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил игру де Хеа после поражения от «Севильи» 2
00:32 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа – лидер среди представителей АПЛ по результативным ошибкам с начала прошлого сезона
Все новости
Рекомендуем