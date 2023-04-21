«Манчестер Юнайтед» нашёл звезду в атаку за 150 миллионов евро

Центральный нападающий «Наполи» Виктор Осимхен пользуется спросом на летнем трансферном рынке. Согласно данным журналистов La Gazzetta dello Sport, в гонку за нигерийцем присоединился «Манчестер Юнайтед». Для манкунианцев в приоритете усиление атакующей линии в летнее трансферное окно.

Основными конкурентами «красных дьяволов» в споре за Осимхена называются лондонский «Челси» и французский «ПСЖ». Трудовое соглашение форварда с неаполитанцами рассчитано до середины 2025 года.

Виктор является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Серии А. На его счету 21 гол в 24 поединках.

Английский клуб хочет купить Осимхена и Хвичу

«Наполи» оценил свою звезду в 150 миллионов евро