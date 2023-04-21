Муса заинтересовал клубы АПЛ

Полузащитник испанской «Валенсии» Юнус Муса может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. 20-летний футболист открыт к трансферу в другой клуб. Согласно данным 90min, к нему проявляют интерес несколько клубов.

20-летний центральный хавбек выступает за «летучих мышей» с августа 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник составляет 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Муса провел 26 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами. В его пассиве восемь желтых карточек.