Далот откроет в Порту свой падель-клуб

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот переживает хороший период - недавно он провел свой сотый матч за клуб и при этом забил свой первый гол в АПЛ. А теперь стало известно, что он открывает свой падель-клуб (это такой вид спорта, а не то, что могут подумать вскользь прочитавшие слово иные читатели) в Порту.

Падель - разновидность тенниса, отличающаяся от обычного тем, что игра проходит на закрытом корте. Далот открывает клуб на пару с испанцем Пакито Наварро, который входит в десятку лучших игроков в мире по паделю. Открытие должно состояться через несколько недель, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.