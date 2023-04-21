Тен Хаг оценил игру де Хеа после поражения от «Севильи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос об игре голкипера своей команды Давида де Хеа.

Испанец допустил ошибку в проигранном матче с «Севильей» (0:3). Команда завершила своё выступление в Лиге Европы на стадии четвертьфинала, уступив в противостоянии с общим счётом 2:5. Сразу после матча статистические ресурсы вышли с известием о том, что именно де Хеа является лидером среди игроков Премьер-лиги по голевым ошибкам за последние два сезона.

«Де Хеа? У него больше всех «сухих» матчей в Премьер-лиге, и это показывает, что он является очень способным вратарём», – цитирует журналист Лаури Уайтуэлл нидерландца.