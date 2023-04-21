Де Хеа – лидер среди представителей АПЛ по результативным ошибкам с начала прошлого сезона

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа вновь допустил ошибку, приведшую к голу.

Команда Эрика тен Хага уступила «Севилье» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (0:3), а испанский голкипер «Юнайтед» провёл не лучшую встречу – на его счету результативная оплошность. Как отмечает Squawka, именно де Хеа возглавляет список игроков Английской премьер-лиги с наибольшим количеством результативных ошибок во всех турнирах с момента старта прошлого сезона (пять).

«Манчестер Юнайтед» уступил «Севилье» с общим счётом 2:5 по сумме двухматчевого противостояния. В первой встрече (2:2) «красные дьяволы» упустили победу из-за автоголов Тирелла Маласии и Гарри Магуайра в концовке.