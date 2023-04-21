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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в шестой раз подряд вылетает из еврокубков от представителей Ла Лиги

21 Апреля 2023 • 00:11 Комментировать
Севилья
3:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» вновь был остановлен испанской командой.

На этот раз обидчиком «красных дьяволов» стала «Севилья», добившаяся победы в четвертьфинальном противостоянии с общим счётом 5:2. Для «Манчестер Юнайтед» еврокампания уже в шестой раз подряд завершается встречей с представителями Ла Лиги, причём начала эту серию всё та же «Севилья» в 2018 году. Позднее английский гранд вылетал от «Барселоны», вновь от «Севильи», «Вильярреала» и мадридского «Атлетико».

Напомним, что в первом матче на «Олд Траффорд» «Юнайтед» вёл со счётом 2:0 вплоть до последних минут, но упустил победу из-за двух автоголов. Ответную игру андалусийцы выиграли крупно – 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед
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