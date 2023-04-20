Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гравенберх стал одной из главных целей «Ливерпуля»

20 Апреля 2023 • 23:19 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

«Ливерпуль» всерьёз намерен переманить в свои ряды полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха.

Будущее нидерландца стало одной из самых обсуждаемых тем в немецком футболе после известий о его неудовлетворённости игровым временем в Мюнхене. Интерес к 20-летнему игроку, как сообщалось ранее, уже обозначили английские «Ливерпуль» и «Арсенал». По сведениям FourFourTwo, мерсисайдцы не просто присматриваются к хавбеку – он уже стал для них одной из приоритетных целей на предстоящее трансферное окно.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Райана Гравенберха в 30 млн евро. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЙНЦ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
1.28 6.20 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
23:19 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх стал одной из главных целей «Ливерпуля»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис назвал «Челси» после ухода Абрамовича посмешищем
22:40 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» впервые с прошлого лета связался с Почеттино, но фаворитом остаётся Нагельсманн»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Каррагер – об интересе «Ливерпуля» к Барелле: «Он отлично играет»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Эмери сохраняет интерес к Пау Торресу
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» изучает возможность назначения Аморима
21:48 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может получить шанс в «Челси» при новом тренере
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 апреля 2023
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может расстаться с Кепой и Менди, если подпишет Кобеля
20:44 · Англия. Премьер-лига
Будущее Канселу в «Баварии» будет зависеть от Тухеля
20:41 · Англия. Премьер-лига
Председатель «Кристал Пэлас» развеял слухи о Хюттере
20:28 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган готов перейти в «Барселону», но требует от клуба гарантий
20:04 · Англия. Премьер-лига
Майкл Антонио хочет видеть «Арсенал» чемпионом Англии
19:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун признан банкротом
17:57 · Англия. Премьер-лига
Анри дал совет «Арсеналу» на фоне чемпионской гонки
Все новости
Рекомендуем