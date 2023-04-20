Гравенберх стал одной из главных целей «Ливерпуля»

«Ливерпуль» всерьёз намерен переманить в свои ряды полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха.

Будущее нидерландца стало одной из самых обсуждаемых тем в немецком футболе после известий о его неудовлетворённости игровым временем в Мюнхене. Интерес к 20-летнему игроку, как сообщалось ранее, уже обозначили английские «Ливерпуль» и «Арсенал». По сведениям FourFourTwo, мерсисайдцы не просто присматриваются к хавбеку – он уже стал для них одной из приоритетных целей на предстоящее трансферное окно.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Райана Гравенберха в 30 млн евро. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2027 года.