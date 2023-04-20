Канчельскис назвал «Челси» после ухода Абрамовича посмешищем

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис считает, что уход Романа Абрамовича из «Челси» сделал некогда сильный английский клуб смехотворным.

«Челси» превратился из топ-клуба в посмешище, это правда. При Абрамовиче они регулярно брали титулы», - цитирует эксперта RT.

Тем не менее, Канчельскис пожелал болельщикам «Челси» всего хорошего.

«Надеюсь, они снова когда-нибудь получат такого хорошего руководителяя», - добавил Канчельскис.

На неделе «Челси» всухую проиграл мадридскому «Реалу» в четвертьфиналах Лиги чемпионов, общий счёт по итогу двух встреч – 0:4.