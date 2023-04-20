Романо: «Челси» впервые с прошлого лета связался с Почеттино, но фаворитом остаётся Нагельсманн»

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о переговорах «Челси» с кандидатами на пост главного тренера.

Лондонский клуб ищет будущего сменщика Фрэнка Лэмпарда, до конца сезона занимающего должность временного рулевого. Как утверждает Романо, «Челси» действительно связался с Маурисио Почеттино впервые с лета прошлого года, о чём уже сообщалось ранее. Несмотря на это, приоритетным для руководства «синих» кандидатом остаётся Юлиан Нагельсманн. Переговоры с наставниками продолжаются. В «Челси» намерены всё тщательно продумать, прежде чем кого-либо назначать.

На Маурисио Почеттино также претендует «Тоттенхэм», однако его возвращение к клуб, по слухам, маловероятно.