Каррагер – об интересе «Ливерпуля» к Барелле: «Он отлично играет»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об интересе клуба к полузащитнику «Интера» Николо Барелле.

26-летний итальянец назывался среди трансферных целей «Ливерпуля» на предстоящее лето. Барелла отметился голом в недавнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики», и Каррагер отметил выступление хавбека «Интера»: «Он играл фантастически. Ходят слухи, что его хочет подписать мой «Ливерпуль», и за такую игру, думаю, к его стоимости добавятся ещё 10 млн фунтов. Возможно, за него придётся заплатить куда больше, чем предполагалось изначально», – цитирует Liverpool Echo английского телеэксперта.