Лукаку может получить шанс в «Челси» при новом тренере

Нападающий Ромелу Лукаку, вероятно, ещё сыграет за «Челси» в скором будущем.

29-летний бельгиец до конца сезона арендован миланским «Интером». Известно, что форвард не хочет возвращаться в Лондон, а в «Челси» планируют вновь отдать в аренду или продать игрока в межсезонье. Как сообщает журналист Том Родди, в данной ситуации всё не так однозначно: в зависимости от того, кто станет новым постоянным тренером «синих», клуб может пересмотреть свои планы на Лукаку, а сам футболист, возможно, пожелает остаться в «Челси», если сработается с будущим наставником.

Главным кандидатом на пост рулевого лондонцев считается Юлиан Нагельсманн.