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Будущее Канселу в «Баварии» будет зависеть от Тухеля

20 Апреля 2023 • 20:44 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Крайний защитник «Баварии» Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», может остаться в Мюнхене.

Арендное соглашение португальца рассчитано до конца сезона, и в «Баварии» пока не решили, стоит ли оставлять латераля на постоянной основе. Как сообщает в своём подкасте известный инсайдер Фабрицио Романо, итоговое решение будет зависеть от выбора наставника команды Томаса Тухеля. В конце кампании боссы мюнхенского гранда посоветуются с рулевым, чтобы узнать, следует ли вести переговоры с «Манчестер Сити» о  выкупе.

В активе Жоау Канселу четыре результативных паса и один забитый мяч в 15 поединках за «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Тухель Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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