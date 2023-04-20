Будущее Канселу в «Баварии» будет зависеть от Тухеля

Крайний защитник «Баварии» Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», может остаться в Мюнхене.

Арендное соглашение португальца рассчитано до конца сезона, и в «Баварии» пока не решили, стоит ли оставлять латераля на постоянной основе. Как сообщает в своём подкасте известный инсайдер Фабрицио Романо, итоговое решение будет зависеть от выбора наставника команды Томаса Тухеля. В конце кампании боссы мюнхенского гранда посоветуются с рулевым, чтобы узнать, следует ли вести переговоры с «Манчестер Сити» о выкупе.

В активе Жоау Канселу четыре результативных паса и один забитый мяч в 15 поединках за «Баварию».