Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Председатель «Кристал Пэлас» развеял слухи о Хюттере

20 Апреля 2023 • 20:41 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Эвертон
1 2.05 X 3.25 2 3.90
22.04 17:00

Ходят слухи, что новым главным тренером «Кристал Пэлас» может стать Ади Хюттер. Этот специалист находится без работы почти год после ухода из мёнхенгладбахской «Боруссии». Впрочем, председатель лондонского клуба Стив Пэриш развеял слухи.

«Я уверен, что он [Хюттер] хороший парень и всё такое, но я никогда не встречался с ним, не говоря уже о его найме. Я думаю об этих вещах [слухах] нужно говорить время от времени», - написал Пэриш в социальных сетях.

Напомним, что в марте «Кристал Пэлас» назначил тренером Роя Ходжсона. Опытный специалист подписал контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Стив Пэриш Ади Хюттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
1.28 6.20 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 апреля 2023
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может расстаться с Кепой и Менди, если подпишет Кобеля
20:44 · Англия. Премьер-лига
Будущее Канселу в «Баварии» будет зависеть от Тухеля
20:41 · Англия. Премьер-лига
Председатель «Кристал Пэлас» развеял слухи о Хюттере
20:28 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган готов перейти в «Барселону», но требует от клуба гарантий
20:04 · Англия. Премьер-лига
Майкл Антонио хочет видеть «Арсенал» чемпионом Англии
19:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун признан банкротом
17:57 · Англия. Премьер-лига
Анри дал совет «Арсеналу» на фоне чемпионской гонки
17:43 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может возглавить португалец
16:18 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Челси» усомнился в кандидатуре Луиса Энрике
16:14 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на должность главного тренера «Челси»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Активисты призвали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» изменить эмблемы – названа причина 3
15:35 · Англия. Премьер-лига
Известны планы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке – кто уйдёт из клуба слухи
15:30 · Англия. Премьер-лига
Меньян интересен двум топ-клубам АПЛ 1
15:27 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Нкунку слишком рано решил перейти в «Челси»
Все новости
Рекомендуем