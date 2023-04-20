Председатель «Кристал Пэлас» развеял слухи о Хюттере

Ходят слухи, что новым главным тренером «Кристал Пэлас» может стать Ади Хюттер. Этот специалист находится без работы почти год после ухода из мёнхенгладбахской «Боруссии». Впрочем, председатель лондонского клуба Стив Пэриш развеял слухи.

«Я уверен, что он [Хюттер] хороший парень и всё такое, но я никогда не встречался с ним, не говоря уже о его найме. Я думаю об этих вещах [слухах] нужно говорить время от времени», - написал Пэриш в социальных сетях.

Напомним, что в марте «Кристал Пэлас» назначил тренером Роя Ходжсона. Опытный специалист подписал контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.