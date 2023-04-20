Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун признан банкротом

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун был признан банкротом. Об этом рассказывают британские СМИ, в частности Daily Mail.

В конце зимы британское управление по налоговым и таможенным сборам (HMRC) подало заявление о банкротстве Брауна. Теперь Высокий суд признал экс-игрока банкротом.

Будучи игроком «Манчестер Юнайтед», Браун зарабатывал 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю. За «красных дьяволов» защитник провёл в различных турнирах 362 матча, в которых забил пять голов и отдал десять голевых передач. Браун выиграл множество трофеев, в частности семь титулов Премьер-лиги и два трофея Лиги чемпионов.