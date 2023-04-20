«Вест Хэм» может возглавить португалец

Руководители «Вест Хэма» ещё не приняли окончательное решение по будущему главного тренера команды Дэвида Мойеса. При этом в клубе склоняются к смене рулевого после сложного сезона, о чём рассказывает The Guardian.

По данным источника, в качестве кандидата на должность главного тренера «Вест Хэм» рассматривает Паулу Фонсеку. В настоящий момент этот 50-летний португальский специалист работает во Франции с «Лиллем».

Отмечается, что «Вест Хэм» в своё время - в 2018 году - уже рассматривал кандидатуру Фонсеки.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Зону вылета лондонцы опережают всего лишь на четыре очка.