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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» может возглавить португалец

20 Апреля 2023 • 17:43 Комментировать

Руководители «Вест Хэма» ещё не приняли окончательное решение по будущему главного тренера команды Дэвида Мойеса. При этом в клубе склоняются к смене рулевого после сложного сезона, о чём рассказывает The Guardian.

По данным источника, в качестве кандидата на должность главного тренера «Вест Хэм» рассматривает Паулу Фонсеку. В настоящий момент этот 50-летний португальский специалист работает во Франции с «Лиллем».

Отмечается, что «Вест Хэм» в своё время - в 2018 году - уже рассматривал кандидатуру Фонсеки.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Зону вылета лондонцы опережают всего лишь на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Вест Хэм Паулу Фонсека
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