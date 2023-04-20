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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему «Челси» усомнился в кандидатуре Луиса Энрике

20 Апреля 2023 • 16:18 Комментировать

«Челси» продолжает работать над поиском главного тренера. В какой-то момент Луис Энрике казался кандидатом номер один, однако теперь фаворитом на должность в западном Лондоне считается Юлиан Нагельсманн.

Как сообщает The Guardian, руководители «Челси» усомнились в кандидатуре Луиса Энрике после того, как во время переговоров две недели назад он выдвинул несколько требований. О чём именно шла речь, не уточняется.

«Челси» сейчас занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В настоящий момент тренерский мостик на «Стэмфорд Бридж» временно занимает Фрэнк Лэмпард.

Назван фаворит на должность главного тренера «Челси»

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Луис Энрике
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16:18 · Англия. Премьер-лига
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