Назван фаворит на должность главного тренера «Челси»

В летнее межсезонье «Челси» назначит нового главного тренера. Прямо сейчас фаворитом на эту должность является Юлиан Нагельсманн, который недавно был уволен из «Баварии». О том, что вариант с назначением Нагельсманна в «Челси» является наиболее вероятным, на своих страницах рассказывает The Guardian.

Отмечается, что Нагельсманн произвёл очень сильное впечатление на представителей руководства «Челси» во время недавних переговоров.

Напомним, что в настоящий момент на временной основе «Челси» тренирует Фрэнк Лэмпард. Он принял команду после отставки Грэма Поттера по причине плохих результатов.