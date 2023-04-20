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Активисты призвали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» изменить эмблемы – названа причина

20 Апреля 2023 • 15:59 Комментировать (2)

Британские активисты призвали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» изменить эмблемы. Активисты хотят, чтобы клубы убрали со своих эмблем изображение кораблей. В этих изображениях они видят символ преступления против человечества из-за ассоциаций с работорговлей, которой Манчестер был печально известен в XVIII веке. Об этом рассказывает The Telegraph.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Манчестер Юнайтед» - третье. Команды разделяют 11 зачётных баллов.

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт матч Лиги Европы против «Севильи». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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ингерман
20 Апреля 2023 в 16:21
ай всякую ерунду печатают.. таких актевистав в кажном падъезди вагон с тилежкай.. А-ха-ха-ха! )))
Zenituwka
20 Апреля 2023 в 16:01
Ахаххахахах
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