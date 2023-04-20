Активисты призвали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» изменить эмблемы – названа причина

Британские активисты призвали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» изменить эмблемы. Активисты хотят, чтобы клубы убрали со своих эмблем изображение кораблей. В этих изображениях они видят символ преступления против человечества из-за ассоциаций с работорговлей, которой Манчестер был печально известен в XVIII веке. Об этом рассказывает The Telegraph.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Манчестер Юнайтед» - третье. Команды разделяют 11 зачётных баллов.

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт матч Лиги Европы против «Севильи». Не пропустите текстовую трансляцию.