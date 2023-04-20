Меньян интересен двум топ-клубам АПЛ

Голкипер «Милана» Майк Меньян находится на радаре топ-клубов из Премьер-лиги Англии. Как сообщает Fichajes, 27-летний француз интересен «Арсеналу».

Отмечается, что за ситуацией Меньяна также следит «Тоттенхэм», который ищет долгосрочную замену для Уго Льориса.

Действующий контракт Майка Меньяна с «Миланом» рассчитан до конца сезона 2025/2026. До истечения договора ещё много времени, но «россонери» уже сейчас думают о его пролонгации.

Меньян оценивается экспертами портала transfermarkt в 35 миллионов евро. Всего за «Милан» вратарь провёл 58 матчей, в которых пропустил 50 голов.