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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Меньян интересен двум топ-клубам АПЛ

20 Апреля 2023 • 15:30 Комментировать (1)

Голкипер «Милана» Майк Меньян находится на радаре топ-клубов из Премьер-лиги Англии. Как сообщает Fichajes, 27-летний француз интересен «Арсеналу».

Отмечается, что за ситуацией Меньяна также следит «Тоттенхэм», который ищет долгосрочную замену для Уго Льориса.

Действующий контракт Майка Меньяна с «Миланом» рассчитан до конца сезона 2025/2026. До истечения договора ещё много времени, но «россонери» уже сейчас думают о его пролонгации.

Меньян оценивается экспертами портала transfermarkt в 35 миллионов евро. Всего за «Милан» вратарь провёл 58 матчей, в которых пропустил 50 голов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Арсенал Лондон Майк Меньян трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Roni06
20 Апреля 2023 в 16:43
Не могу понять, чем Арсенал и Тоттенхэм» лучше Милана?
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