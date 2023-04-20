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Рангник: «Нкунку слишком рано решил перейти в «Челси»

20 Апреля 2023 • 15:27 Комментировать
Байер Л
...
РБ Лейпциг
22.04 16:30

Тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился своим мнением о Кристофере Нкунку, который с большой долей вероятности покинет «РБ Лейпциг» в конце сезона и присоединится к лондонскому «Челси». Об этом ранее сообщили многие авторитетные источники, включая инсайдера Фабрицио Романо.

«Считаю Нкунку одним из лучших атакующих полузащитников планеты в данный момент. Тем не менее, я думаю, что он слишком рано решил перейти в «Челси», – цитирует Рангника Absolute Chelsea.

Напомним, Нкунку в этом сезоне пропустил внушительный срок из-за различных травм. На счету француза при этом 12 голов и один ассист в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ральф Рангник РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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БАЙЕР Л РБ ЛЕЙПЦИГ
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