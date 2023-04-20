Аканджи: «Выход в полуфинал Лиги чемпионов очень многое для меня значит»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился эмоциями после выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, в следующей стадии самого престижного клубного еврокубка команда Хосепа Гвардиолы сразится с мадридским «Реалом», от которого вылетела в прошлом розыгрыше турнира как раз на стадии полуфинала.

«Выход в полуфинал Лиги чемпионов очень многое для меня значит. Раньше я играл только в четвертьфинале, тогда в составе дортмундской «Боруссии» мы проиграли «Манчестер Сити». Сейчас я играю за эту команду и вышел с ней в полуфинал Лиги чемпионов. Я очень счастлив», – цитирует Аканджи Football Daily.