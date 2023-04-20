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Гюндоган: «Моё будущее ещё не решено»

20 Апреля 2023 • 14:33 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
22.04 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в очередной раз заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Напомним, летом у немецкого хавбека истекает контракт с «горожанами», а за его трансфер на правах свободного агента уже несколько месяцев активно борется каталонская «Барселона».

«Моё будущее ещё не решено. Конечно, за кулисами проходят переговоры, но сейчас я не буду углубляться в детали. Я счастлив находиться в «Манчестер Сити» и быть капитаном этой команды, но к сегодняшнему дню я ничего не подписывал», – цитирует Гюндогана немецкий журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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