Егоров: «Холанн стал ещё на шаг ближе к «Золотому мячу»

Журналист Дмитрий Егоров поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна после ответного матча с мюнхенской «Баварией» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Еще один мяч Холанна. Еще один шаг к «Золотому мячу». Лучший игрок мира этого сезона, без вариантов! На голову сильнее остальных», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.

По сумме двух матчей «Манчестер Сити» одолел «Баварию» с общим счетом 4:1. Подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в полуфинал турнира, где сразятся с действующим обладателем титула – мадридским «Реалом».