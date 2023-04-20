Венгер: «Я беспокоюсь за «Челси», у них те же слабости, что и раньше»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о ситуации, которая сейчас сложилась в «Челси».

По мнению французского специалиста, финансовые вложения лондонского клуба в новичков пока себя не оправдывают. Венгер считает, что основная проблема «синих» заключается в малом количестве забитых мячей, несмотря на хорошее владение.

«Я беспокоюсь за «Челси». Если вы неправильно распоряжаетесь 500 миллионами фунтов (примерно 565 миллионов евро), то могут возникнуть проблемы. У них те же слабости, что и раньше. Они не забивают достаточно голов. Они много владеют мячом, но это им ничего не даёт», — цитирует Венгера beIN Sports.

После 31 тура текущего розыгрыша АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.