«Манчестер Юнайтед» назвал транферную цель на лето

Японский полузащитник Каору Митома, выступающий за «Брайтон», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» могут усилиться вингером в летнее трансферное окно.

Митома связан контрактными обязательствами с «чайками» до середины 2025 года. Трансферный ценник полузащитника составляет 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии японец поучаствовал в 24 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.