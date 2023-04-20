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Игроки «Челси» были шокированы тем, что Бёли пустил представителей Мудрика в раздевалку

20 Апреля 2023 • 12:18 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
26.04 21:45

Футболисты «Челси» были шокированы тем, что совладелец клуба Тодд Бёли позволил представителям новобранца команды Михаила Мудрика войти в раздевалку команды. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, это произошло перед матчем 20-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0), в перерыве которого Мудрик был представлен болельщикам. Отмечается, что раздевалка считается «священной», поэтому такое решение руководства клуба стало неожиданностью для футболистов, которые готовились к игре.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» 15 января нынешнего года из «Шахтёра» за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусами. В составе «синих» 22-летний украинец успел провести 12 матчей и отметиться в них двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик Тодд Бёли
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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