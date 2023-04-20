Леви: «Не веду переговоров о продаже «Тоттенхэма»

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви уверяет, что не ведёт переговоров о продаже клуба. Напомним, глава «шпор» частенько подвергается критике за то, что команда за последние 15 лет не выиграла ни одного трофея.

«У меня есть обязанность рассматривать любое предложение, которое мне поступит, но сейчас я не веду переговоров о продаже «Тоттенхэма». Более того, никто ко мне не обращался с подобным вопросом в последние месяцы. Все эти слухи в газетах были полностью выдуманы», – цитирует Леви журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Тоттенхэм» сейчас находится в поисках нового постоянного тренера, который приступит к своей должности ближайшим летом.