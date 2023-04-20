Леви: «Счастлив ли я, что «Тоттенхэм» не выиграл ни одного трофея за 15 лет? Конечно же нет»

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви высказался насчёт отсутствия трофеев в последние 15 лет. Напомним, в 2008 году «шпоры» выиграли свой последний трофей, обыграв в финале Кубка лиги «Челси».

«Счастлив ли я, что «Тоттенхэм» не выиграл ни одного трофея за 15 лет? Конечно же нет, но в то же время я считаю, что у нас были фантастические времена. Главная цель – это выигрывать трофеи. Думаю, всем понятно, что мы пытаемся делать», – цитирует Леви журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее Антонио Конте раскритиковал политику «Тоттенхэма», из-за чего был уволен с поста главного тренера клуба.