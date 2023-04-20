Папен: «Холанн - феномен, он побьёт несколько рекордов в этом сезоне»

Бывший нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен поделился мнением о центрфорварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Эрлинг – феноменальный футболист. Все уже поняли, что он способен забивать из любой позиции. Сейчас его стараются опекать как можно сильнее. Думаю, он побьет несколько рекордов в нынешнем сезоне», - передает слова Папена Telefoot.

Холанн перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 41 поединке, в которых отметился 48 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.