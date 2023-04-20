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Аке получил травму подколенного сухожилия в матче с «Баварией»

20 Апреля 2023 • 09:49 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
22.04 17:00

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке травмировался во вчерашнем ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Нидерландец повредил подколенное сухожилие и не доиграл матч до конца.

«У меня была подобная проблема раньше, сейчас всё ощущается хуже, но судить пока рано. Завтра мне предстоит пройти обследование. Возможно, всё не так уж и плохо», – сказал Аке на послематчевом интервью.

«Манчестер Сити» вчера оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с мадридским «Реалом». Аке в нынешнем сезоне стал стабильным игроком стартового состава в команде Хосепа Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке
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