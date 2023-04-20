«Астон Вилла» сохранит нападающего, которого хочет купить «Арсенал»

Бирмингемская «Астон Вилла» близка к подписанию нового трудового соглашения с нападающим Олли Уоткинсом. Об этом стало известно журналистам портала 90min.

Согласно информации источника, 27-летний нападающий счастлив в нынешнем клубе и готов поставить подпись под новым контрактом. При этом сообщается, что в услугах Уоткинса заинтересованы сразу три представителя Английской премьер-лиги – лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне АПЛ Олли провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и шесть голевых передач. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.