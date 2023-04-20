Три клуба АПЛ претендуют на Гендузи

Полузащитник французского «Марселя» Маттео Гендузи обратил на себя внимание английских клубов. Об этом сообщается на страницах издания L'Equipe.

Согласно данным источника, в услугах 24-летнего исполнителя заинтересованы сразу несколько представителей Премьер-лиги. Речь идет о «Ньюкасле», лондонском «Вест Хэме» и бирмингемской «Астон Вилле». Вполне вероятно, что игрок сменит команду в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний хавбек провел 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.