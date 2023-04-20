Леви: «Кейн точно может выиграть трофей в «Тоттенхэме»

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви поделился мнением о нападающем лондонской команды Гарри Кейне.

Леви выразил уверенность в том, что 29-летний англичанин сможет выиграть трофей в составе «шпор».

«Гарри Кейн абсолютно точно может выиграть трофей в «Тоттенхэме», но не менее важен статус легенды. Я надеюсь, что однажды рядом с нашим стадионом появится его статуя», — цитирует Леви The Cambridge Union.

Ранее сообщалось, что интерес к Кейну проявляет французский «ПСЖ». Действующий контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Кейн провёл 31 матч, забил 23 гола и отдал две результативные передачи.